Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Илона Маска пытались сместить с должности главы Tesla

08:07

Фото: donpress.com



Илона Маска хотели сместить с поста главы Tesla, передают американские СМИ. В минувшем июне такую попытку осуществили представители инвестиционной компании BlackRock, поддержавшие идею о замене руководителя на независимого директора.



Сместить Илона Маска, возглавляющего совет директоров Tesla, пытались во время встречи акционеров, которая была организована в минувшем июне. Как следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, представители BlackRock решили поддержать идею о замене Маска на независимого руководителы. Но это предложение не получило большинства голосов и потому было отклонено.



Как отмечает U.S. News & World Report, предложение о снятии Маска в поста главы Tesla отчасти было мотивировано тем, что компания уже не раз не справлялась с реализацией планов по выпуску автомобилей Model 3.



Основанная в 2003 году Tesla Motors представляет собой как разработчика, так и производителя электромобилей, а также связанных с этой сферой технологий. Штаб-квартира компании располагается в калифорнийском Пало-Альто. Кроме электромобилей Tesla занимается производством по собственной технологии батарей и электродвигателей, которые приобретают Toyota, Daimler и другие известные компании.



Напомним, в минувшем июле Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес таиландских спасателей, которые не стали применять для эвакуации детей из затопленной пещеры привезенную им мини-субмарину. Аппарат специально разработали инженеры другой компании Маска - Space X, назвав свое детище "Дикий кабан" - в честь футбольной команды, игроки которой были блокированы в подземелье.



Автор: Злата Богатова

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