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В Абакане найдена мертвой пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу


20:03
В Абакане найдена мертвой пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингуФото: tyt.by

В Хакасии трагически погибла Диана Каратеева, пять раз становившаяся чемпионкой Европы по кикбоксингу.

Как передают российские СМИ, тело спортсменки было найдено в ее доме.

Тело Дианы Каратеевой обнаружили ее друзья, пришедшие в дом, где жила спортсменка. Знакомые девушки не могли с ней связаться и начали беспокоиться. В результате им пришлось выбить дверь, однако хозяйка к тому моменту уже не подавала признаков жизни.

По данным ряда источников, девушка могла отравиться угарным газом. Титулованной спортсменке было лишь двадцать три года. В последнее время она проживала в Абакане.

Печальное известие уже подтвердили официальные представители Министерства спорта Хакасии. По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы региона.

Автор: Злата Богатова

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