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В Абакане найдена мертвой пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу
20:03
Фото: tyt.by
В Хакасии трагически погибла Диана Каратеева, пять раз становившаяся чемпионкой Европы по кикбоксингу.
Как передают российские СМИ, тело спортсменки было найдено в ее доме.
Тело Дианы Каратеевой обнаружили ее друзья, пришедшие в дом, где жила спортсменка. Знакомые девушки не могли с ней связаться и начали беспокоиться. В результате им пришлось выбить дверь, однако хозяйка к тому моменту уже не подавала признаков жизни.
По данным ряда источников, девушка могла отравиться угарным газом. Титулованной спортсменке было лишь двадцать три года. В последнее время она проживала в Абакане.
Печальное известие уже подтвердили официальные представители Министерства спорта Хакасии. По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы региона.
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