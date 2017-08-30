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В Черногории погиб альпинист из России
11:04
Фото: monte-guide.ru
В Черногории погиб гражданин РФ 1984 года рождения, передает ТАСС.
ЧП случилось во время альпинистского похода, сообщили представители местной горной службы спасения. обстоятельства инцидента выясняются.
На своей странице в Facebook черногорские спасатели сообщают о гибели россиянина Антона Верховского. С молодым человеком случилось несчастье, когда он в составе группы соотечественников совершал альпинистское восхождение. Данных о численности группы, которая отправилась в горы, пока нет. Не известно и о том, проводилась ли эвакуация остальных альпинистов.
Сигнал в местные экстренные службы поступил накануне около 19:50 (20:50 по Москве). Какие-либо уточняющие сведения о ЧП пока не приводятся. Известно лишь, что Верховский погиб в горном массиве Дурмитор, который расположен на территории района Увита Греда.
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