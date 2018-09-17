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В Иране бензовоз протаранил пассажирский автобус: погибли более 20 человек


09:39
В Иране бензовоз протаранил пассажирский автобус: погибли более 20 человекФото: tnwcdn.com

В Иране более двадцати человек стали жертвами дорожной аварии, передает информационное агентство ISNA.

Со ссылкой на полицию сообщается, что ранения получили три человека.

Крупная дорожная авария случилась на территории иранской провинции Исфахан. Согласно официально подтвержденным данным, в результате инцидента погиб двадцать один человек, трое были ранены.

В полиции рассказали, что ЧП случилось накануне, около 23.15 по местному времени (21.45 по Москве). Как стало известно, в последний на маршруте пассажирский автобус, следовал из Тегерана в Керман. Когда транспортное средство находилось на автостраде у въезда в город Бадруд, в него на полном ходу врезался бензовоз.

Информации о том, что могло стать причиной трагедии, из официальных источников пока не поступало. По факту гибели людей уже начато расследование.

Автор: Злата Богатова

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