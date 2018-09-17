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В Екатеринбурге умер ученик гимназии, которого с урока везли в больницу
08:27
Фото: livejournal.com
В Екатеринбурге скончался мальчик, доставленный в больницу из гимназии N47.
По факту трагедии уже проводит проверку прокуратура Кировского района уральской столицы, передает агентство "Интерфакс".
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ЧП случилось накануне, 17 сентября. Учитель, проходя по классу во время шестого урока, обратила внимание на слезы, которые текли по лицу одного из детей. Ребенок пояснил, что у него очень сильно болит голова.
Педагог незамедлительно отправила мальчика к школьному врачу. Ребенка сопровождали его одноклассники. Медработник сразу же вызвал в учебное заведение "скорую". Представители регионального СУ СКР отметили, что довезти ребенка до больницы не удалось - мальчик скончался в пути, несмотря на все усилия врачей.
В школе рассказали, что мальчик был отличником, рос в семье, которая считалась благополучной и положительной. В администрации учебного заведения сообщили, что уроков физической культуры в этом классе вчера не проводилось. До того, как учитель заметила слезы на лице ребенка, он жалоб на самочувствие не высказывал, отметили представители гимназии.
Точные причины гибели мальчика предстоит выяснить экспертам. По итогам проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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