ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Донецке заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
В Донецке заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
В Индонезии при крушении парома погибли не менее 10 человек
В Индонезии при крушении парома погибли не менее 10 человек
В Прикамье трое подростков погибли в аварии, еще четверо - в больнице
В Прикамье трое подростков погибли в аварии, еще четверо - в больнице
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ПВО Сирии отразили израильскую атаку в районе аэропорта ДамаскаПВО Сирии отразили израильскую атаку в районе аэропорта Дамаска
СМИ: Петров и Боширов перед визитом в Солсбери устроили нарковечеринку с проституткойСМИ: Петров и Боширов перед визитом в Солсбери устроили нарковечеринку с проституткой
В Газе растет число жертв противостояния палестинцев и израильтянВ Газе растет число жертв противостояния палестинцев и израильтян
В Прикамье трое подростков погибли в аварии, еще четверо - в больницеВ Прикамье трое подростков погибли в аварии, еще четверо - в больнице
Эксперты определили страны с самым высоким уровнем развитияЭксперты определили страны с самым высоким уровнем развития

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Петров и Боширов перед визитом в Солсбери устроили нарковечеринку с проституткой


12:25
СМИ: Петров и Боширов перед визитом в Солсбери устроили нарковечеринку с проституткойФото: diena.lv

Россияне Петров и Боширов провели "шумную" ночь в лондонском CityStay Hotel незадолго до визита в Солсбери, сообщает таблоид The Sun.

В материале цитируется рассказ постояльца гостиницы, где состоялась вечеринка.

Граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которых в британских СМИ из-за подозрений официального Лондона уже окрестили "российскими киллерами", за несколько часов до отравления Сергея и Юлии Скрипалей проводили время в компании девушек легкого поведения.

Во время вечера, проходившего в двухзвездном City Stay Hotel в Восточном Лондоне, "агенты ГРУ" якобы употребляли запрещенные вещества, отмечает газета Daily Mail. Журналистам даже удалось выяснить, что номер был снят за 75 фунтов. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что вечеринка оказалась весьма шумной.

Ранее интервью Александра Петрова и Руслана Боширова прокомментировал спецпредставитель американского Госдепа Курт Волкер. В частности, он выразил радость по поводу того, что в России не утратили чувства юмора.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Названа дата выхода новой книги ПелевинаНазвана дата выхода новой книги Пелевина
В Газе растет число жертв противостояния палестинцев и израильтянВ Газе растет число жертв противостояния палестинцев и израильтян
В Нью-Йорке почтили память погибших 11 сентября 2001 годаВ Нью-Йорке почтили память погибших 11 сентября 2001 года
В двух американских штатах из-за урагана «Флоренс» ввели режим ЧПВ двух американских штатах из-за урагана «Флоренс» ввели режим ЧП
В Дагестане спецназ ФСБ нейтрализовал трех боевиковВ Дагестане спецназ ФСБ нейтрализовал трех боевиков

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 778


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru