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СМИ: Петров и Боширов перед визитом в Солсбери устроили нарковечеринку с проституткой
12:25
Фото: diena.lv
Россияне Петров и Боширов провели "шумную" ночь в лондонском CityStay Hotel незадолго до визита в Солсбери, сообщает таблоид The Sun.
В материале цитируется рассказ постояльца гостиницы, где состоялась вечеринка.
Граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которых в британских СМИ из-за подозрений официального Лондона уже окрестили "российскими киллерами", за несколько часов до отравления Сергея и Юлии Скрипалей проводили время в компании девушек легкого поведения.
Во время вечера, проходившего в двухзвездном City Stay Hotel в Восточном Лондоне, "агенты ГРУ" якобы употребляли запрещенные вещества, отмечает газета Daily Mail. Журналистам даже удалось выяснить, что номер был снят за 75 фунтов. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что вечеринка оказалась весьма шумной.
Ранее интервью Александра Петрова и Руслана Боширова прокомментировал спецпредставитель американского Госдепа Курт Волкер. В частности, он выразил радость по поводу того, что в России не утратили чувства юмора.
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