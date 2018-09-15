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СМИ: Фронтмен Limp Bizkit разводится с женой-крымчанкой


15.9.2018 17:38
СМИ: Фронтмен Limp Bizkit разводится с женой-крымчанкойФото: zimbio.com

Фронтмен группы Limp Bizkit Фред Дерст после шести лет брака решил развестись с супругой Ксенией Берязевой, передает портал TMZ.

Соответствующие документы пара подала в суд еще несколько дней назад.

Как пишут СМИ, Фред Дерст и Ксения Берязева проживают раздельно уже более месяца. От каких-либо комментариев по поводу разлада в их семье, они пока предпочитают воздерживаться, поэтому о причинах развода остается лишь догадываться.

Напомним, тайная свадьба известного музыканта состоялась в 2012 году. Избранница Дерста в прошлом проживала в Крыму. Переехав в Соединенные Штаты, она трудилась в качестве визажиста у многих звезд. Берязева стала третьей по счету женой фронтмена группы Limp Bizkit.

Как уже сообщалось ранее, минувшим летом поклонников потрясли новости о разводе Сергея Шнурова. Не так давно лидера группы "Ленинград", расставшегося со своей третьей супругой Еленой Мозговой, более известной под именем Матильда, заметили в компании другой женщины.

Автор: Злата Богатова

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