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Шнуров вышел в свет с новой девушкой
11:40
Фото: spletnik.ru
Бессменный лидер музыкальной группировки "Ленинград" вышел в свет с новой спутницей.
Сергей Шнуров появился в компании загадочной блондинки на одной из первых премий осеннего сезона - церемонии "Человек года" по версии журнала GQ.
Торжественное мероприятие, на котором журнал GQ подвел итоги голосования за номинантов премии "Человек года", состоялось в Barvikha Concert Hall. Среди множества гостей был и лидер группы "Ленинград". Сергей Шнуров привлек к себе на церемонии повышенное внимание, ведь музыкант появился с новой спутницей.
По данным ряда источников, красавицу, с которой Шнуров вышел в свет, зовут Ольга, ей двадцать семь лет. О спутнице звезды известно, что она родилась в Екатеринбурге, позже поступила в МГУ, а потом продолжала обучение в Лондоне.
Напомним, минувшим летом в прессе и социальных сетях активно обсуждался развод музыканта с его супругой Матильдой. Со ссылкой на источники в близком окружении пары высказывались различные версии о причинах разлада в звездном семействе.
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