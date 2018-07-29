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Джоли обратилась в суд, попросив взыскать с Брэда Питта алименты
14:59
Фото: poliksal.ru
Актриса Анджелина Джоли потребовала алименты от Брэда Питта, передают американские СМИ.
Звезда уже обратилась с соответствующим ходатайством в суд.
Как стало известно, заявление многодетной актрисы поступило в Верховный суд Лос-Анджелеса в минувший вторник. В ходатайстве говорится о том, чтобы суд обязал бывшего супруга Анджелины Джоли в достаточном размере выплачивать средства на воспитание их совместных детей.
По данным телекомпании ABC, в распоряжении которой оказалось обращение адвоката Джоли, с момента расставания Питт, обязанный перечислять деньги, этого не делал. Саманта Блей Деджин, представляющая интересы актрисы, указала, что актер лишь время от времени "выполнял неформальную договоренность о детских расходах".
В результате Джоли приняла решение подать запрос, чтобы суд выдал ордер "по обеспечению ухода за детьми", - указано в тексте ходатайства. Сумма, в которой идет речь в этом документе, названа не была.
Известие уже прокомментировали представители Питта. По их словам, актер продолжает неукоснительно выполнять все свои обязательства.
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