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Убийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в Челябинске
06:37
Фото: vk.me
В столице Южного Урала пойман подозреваемый в убийстве десятилетней девочки.
ЧП случилось в Каменске-Уральском Свердловской области. В совершении преступления правоохранители заподозрили собутыльника отчима погибшего ребенка.
Как стало известно, сотрудникам челябинского угрозыска удалось установить местонахождение 44-летнего Николая Агеева. Сразу после этого мужчина, подозреваемый в расправе над ребенком, был пойман. Кроме убийства десятилетней девочки под Екатеринбургом он может оказаться причастным к двум разбоям, которые были совершены в Челябинске, отметили представители регионального полицейского главка.
Ранее в оперативные службы поступил сигнал о том, что разыскиваемого видели на железнодорожном вокзале Челябинска.
Как уже сообщалось, трагедия случилась в одном из домов по улице Алюминиевой города Каменск-Уральский. Пока матери не было дома, отчим ребенка привел Агеева в качестве гостя. После совместного употребления спиртного ранее судимый подозреваемый оглушил хозяина, расправился с девочкой и скрылся, забрав имевшиеся в квартире ценные вещи.
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