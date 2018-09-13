ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Калифорнии пять человек стали жертвами стрельбы
В Калифорнии пять человек стали жертвами стрельбы
Названо имя новой участницы «ВИА Гры»
Названо имя новой участницы «ВИА Гры»
Жителя Татарстана, убившего грабителей, обвинили в превышении пределов обороны
Жителя Татарстана, убившего грабителей, обвинили в превышении пределов обороны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Константинопольские экзархи прибыли на УкраинуКонстантинопольские экзархи прибыли на Украину
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрелиВ обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели
Убийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в ЧелябинскеУбийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в Челябинске
Батальон Прилепина переходит в подчинение МВД ДНРБатальон Прилепина переходит в подчинение МВД ДНР
Сын мексиканского наркобарона Коротышки включен в список самых разыскиваемых преступников в СШАСын мексиканского наркобарона Коротышки включен в список самых разыскиваемых преступников в США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Убийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в Челябинске


06:37
Убийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в ЧелябинскеФото: vk.me

В столице Южного Урала пойман подозреваемый в убийстве десятилетней девочки.

ЧП случилось в Каменске-Уральском Свердловской области. В совершении преступления правоохранители заподозрили собутыльника отчима погибшего ребенка.

Как стало известно, сотрудникам челябинского угрозыска удалось установить местонахождение 44-летнего Николая Агеева. Сразу после этого мужчина, подозреваемый в расправе над ребенком, был пойман. Кроме убийства десятилетней девочки под Екатеринбургом он может оказаться причастным к двум разбоям, которые были совершены в Челябинске, отметили представители регионального полицейского главка.

Ранее в оперативные службы поступил сигнал о том, что разыскиваемого видели на железнодорожном вокзале Челябинска.

Как уже сообщалось, трагедия случилась в одном из домов по улице Алюминиевой города Каменск-Уральский. Пока матери не было дома, отчим ребенка привел Агеева в качестве гостя. После совместного употребления спиртного ранее судимый подозреваемый оглушил хозяина, расправился с девочкой и скрылся, забрав имевшиеся в квартире ценные вещи.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Пушилин назначен врио главы ДНРПушилин назначен врио главы ДНР
Пропавшая в Карелии девочка найдена убитой около школыПропавшая в Карелии девочка найдена убитой около школы
Глава правительства Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из СирииГлава правительства Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из Сирии
Израильские эксперты изучают красного теленка, названного "предвестником конца света"Израильские эксперты изучают красного теленка, названного "предвестником конца света"
В иракской Басре введен комендантский часВ иракской Басре введен комендантский час

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 778


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru