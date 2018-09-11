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Под Екатеринбургом убит ребенок


12:40
Под Екатеринбургом убит ребенокФото: vk.me

Правоохранительные органы Свердловской области приступили к расследованию по факту гибели десятилетнего ребенка.

Как передают региональные СМИ, трагедия случилась в Каменске-Уральском, где убили школьницу.

По факту убийства десятилетней девочки уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Как стало известно, ЧП случилось сегодня утром в квартире одного из домов по улице Алюминиевой, где было найдено тело ребенка с явными признаками смерти криминального характера. Наказание за такое  преступление, считающееся особо тяжким, предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

В расследовании задействованы наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики регионального СКР, отмечается со ссылкой на источники в ведомстве. Кроме того, к работе также подключились представители екатеринбургского ГУ криминалистики СКР и оперативники угрозыска полиции.

По данным ряда местных СМИ, в момент совершения преступления матери девочки не было дома. В квартире, где находился ребенок, оставался сожитель женщины. Согласно неподтвержденной официально информации, мужчина, склонный к употреблению алкоголя, накануне трагедии привел в дом гостя, вместе с которым распивал спиртное. Вследствие некого конфликта, произошедшего на фоне вечернего застолья, гость ударил хозяина по голове, после чего тот потерял сознание. Утром ребенка нашли убитым.

Автор: Злата Богатова

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