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Женская сеть myJulia.ru
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Под Екатеринбургом убит ребенок
12:40
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Свердловской области приступили к расследованию по факту гибели десятилетнего ребенка.
Как передают региональные СМИ, трагедия случилась в Каменске-Уральском, где убили школьницу.
По факту убийства десятилетней девочки уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Как стало известно, ЧП случилось сегодня утром в квартире одного из домов по улице Алюминиевой, где было найдено тело ребенка с явными признаками смерти криминального характера. Наказание за такое преступление, считающееся особо тяжким, предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
В расследовании задействованы наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики регионального СКР, отмечается со ссылкой на источники в ведомстве. Кроме того, к работе также подключились представители екатеринбургского ГУ криминалистики СКР и оперативники угрозыска полиции.
По данным ряда местных СМИ, в момент совершения преступления матери девочки не было дома. В квартире, где находился ребенок, оставался сожитель женщины. Согласно неподтвержденной официально информации, мужчина, склонный к употреблению алкоголя, накануне трагедии привел в дом гостя, вместе с которым распивал спиртное. Вследствие некого конфликта, произошедшего на фоне вечернего застолья, гость ударил хозяина по голове, после чего тот потерял сознание. Утром ребенка нашли убитым.
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