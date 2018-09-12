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В Китае до 11 человек возросло число жертв наезда на пешеходов
13:38
Фото: vk.me
В Китае до одиннадцати человек возросло количество жертв наезда внедорожника на толпу пешеходов, передает Reuters.
Согласно уточненным данным, ранения в результате ЧП получили сорок четыре человека.
Как уже сообщалось, дорожная авария случилась накануне, 12 сентября, в центре китайского города Хэндун, который находится в провинции Хунянь. Джип врезался в скопление людей на пешеходной площади.
Водитель был задержан сотрудниками сразу после инцидента. Как пишут китайские СМИ, в прошлом 54-летний мужчина был неоднократно судим. В частности, он отбывал наказание за нападения, кражи и торговлю наркотическими веществами.
Расследование по факту случившегося активно продолжается, мотивы преступления выясняются.
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