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В Китае до 11 человек возросло число жертв наезда на пешеходов


13:38
В Китае до 11 человек возросло число жертв наезда на пешеходовФото: vk.me

В Китае до одиннадцати человек возросло количество жертв наезда внедорожника на толпу пешеходов, передает Reuters.

Согласно уточненным данным, ранения в результате ЧП получили сорок четыре человека.

Как уже сообщалось, дорожная авария случилась накануне, 12 сентября, в центре китайского города Хэндун, который находится в провинции Хунянь. Джип врезался в скопление людей на пешеходной площади.

Водитель был задержан сотрудниками сразу после инцидента. Как пишут китайские СМИ, в прошлом 54-летний мужчина был неоднократно судим. В частности, он отбывал наказание за нападения, кражи и торговлю наркотическими веществами.

Расследование по факту случившегося активно продолжается, мотивы преступления выясняются.

Автор: Злата Богатова

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