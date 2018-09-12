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Родственница Скрипалей рассказала, что знает о Петрове и Боширове


12.9.2018 22:58
Родственница Скрипалей рассказала, что знает о Петрове и БошировеФото: kaliningradfirst.ru

Виктория Скрипаль заявила, что ей известно, кто такие Петров и Боширов.

Родственница Скрипалей при этом отметила, что в действительности Александр Петров не похож на человека, фото которого было ранее опубликовано Скотланд-Ярдом.

Как передает агентство "Интерфакс", Александр Петров вообще не находился в это время в Великобритании. Об этом заявила Виктория Скрипаль. По ее словам, она знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых официальный Лондон заподозрил в причастности к инциденту в Солсбери.

По словам родственницы экс-офицера ГРУ, речь идет о простых людях, которые сейчас пребывают в состоянии шока, учитывая последние новости. Деятельность Петрова никак не связана с госслужбой, отметила Виктория Скрипаль и добавила, что он не похож на человека, фото которого ранее было распространено британскими следователями.

Историю о том, что к инциденту в Солсбери могут оказаться причастными Петров и Боширов, родственница Скрипалей назвала фейком.

Ранее Владимир Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей сделать заявление для прессы. Как заявил глава российского государства во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), руководству нашей страны известно о том, "кто они такие, мы их нашли". Путин тогда отметил, что речь идет о гражданских лицах.

Напомним, неделю назад были названы имена россиян, которые подозреваются в покушении на Скрипалей. Британская прокуратура выдала европейский ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которым могут быть предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью покушения на Скрипаля и применении запрещенного химоружия. а также причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов Нику Бейли.

Автор: Злата Богатова

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