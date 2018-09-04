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В Лондоне назвали имена россиян, которые подозреваются в покушении на Скрипалей
15:59
Фото: kaliningradfirst.ru
Названы имена россиян, которые подозреваются в покушении на Скрипалей.
Как передает ТАСС, британская прокуратура выдала европейский ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова.
В официальном заявлении, которое сегодня было распространено Королевской прокурорской службой, указано, что власти Великобритании готовы предъявить обвинения двум россиянам. Граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова подозревают в причастности к инциденту со Скрипалями, который произошел минувшей весной. Отмечается, что преступление в Лондоне квалифицировали как покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Премьер-министр королевства Тереза Мэй в ходе своего выступления в парламенте с отчетом о результатов расследования, заявила о том, что подозреваемые являются офицерами ГРУ.
Известно, что гражданам РФ также могут быть предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью покушения на Скрипаля, в использовании запрещенного химоружия и причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов Нику Бейли.
Напомним, не так давно глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей". По словам российского министра, в условиях Brexit Лондон умудряется оказывать влияние на политику Евросоюза в отношении РФ. Лавров отметил, что "снимает шляпу" перед британскими дипломатами, которые продемонстрировали свою способность пропускать вперед тех, кто готов выполнить "черную работу".
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