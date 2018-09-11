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Путин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей сделать заявление для прессы
12:14
Фото: kaliningradfirst.ru
Глава российского государства обратился к "подозреваемым" в причастности к инциденту в Солсбери с призывом выступить в средствах массовой информации.
Путин говорил об этом во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости.
Как отметил российский президент, руководству нашей страны известно о том, "кто они такие, мы их нашли". Владимир Путин добавил, что речь идет о гражданских лицах.
Глава государства, заговорив на эту тему выразил надежду, что указанные лица "сами появятся, сами все расскажут". Обратившись к "подозреваемым", Путин призвал их к контакту с прессой. При этом российский лидер заверил, что в действительности "особенно криминального" в этом нет.
Напомним, несколько дней назад в Лондоне были названы имена российских граждан, которые подозреваются в покушении на Скрипалей. Британская прокуратура выдала европейский ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова.
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