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На востоке Афганистана десятки человек погибли при нападении смертника
11.9.2018 12:29
Фото: markacadeey.com
Жертвами теракта в афганской провинции Нангархар могли стать десятки человек, передает телевизионный канал 1TV со ссылкой на очевидцев случившегося. По предварительным данным, смертник атаковал колонну демонстрантов.
Инцидент случился на востоке страны. Жители одного из районов провинции Нангархар проводили акцию протеста. требуя отставки начальника местного полицейского управления, когда среди собравшихся прогремел мощный взрыв. Установлено, что нападение совершил смертник. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Как рассказывают очевидцы, жертвами нападения на демонстрантов могут быть десятки человек.
Ни одна радикальная группировка пока не заявили о своей ответственности за инцидент.
Ранее сообщалось о террористической атаке в Кабуле, где погибли не менее семи человек. Смертник на мотоцикле атаковал колонну сторонников полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), который в прошлом возглавлял военное ведомство страны. Участники шествия собрались по случаю годовщины кончины деятеля. О своей причастности к нападению позднее заявили боевики запрещенного в РФ экстремистского сообщества "Исламское государство" (ИГ).
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