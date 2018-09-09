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В Кабуле жертвами теракта стали семь человек
12:41
Фото: expres.ua
Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ).
Как информирует Reuters, жертвами очередного нападения стали как минимум семь человек, еще двадцать пять пострадали.
Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в афганской столице в минувшее воскресенье, 9 сентября. Случившееся было практически сразу квалифицировано как теракт. В ходе начатого расследования установлено, что взрывное устройство привел в действие смертник.
Террорист на мотоцикле атаковал колонну сторонников полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в прошлом занимавшего пост главы оборонного ведомства Афганистана. Шествие было организовано по случаю годовщины его смерти.
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