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В Кабуле жертвами теракта стали семь человек


12:41
В Кабуле жертвами теракта стали семь человекФото: expres.ua

Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ).

Как информирует Reuters, жертвами очередного нападения стали как минимум семь человек, еще двадцать пять пострадали.

Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в афганской столице в минувшее воскресенье, 9 сентября. Случившееся было практически сразу квалифицировано как теракт. В ходе начатого расследования установлено, что взрывное устройство привел в действие смертник.

Террорист на мотоцикле атаковал колонну сторонников полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в прошлом занимавшего пост главы оборонного ведомства Афганистана. Шествие было организовано по случаю годовщины его смерти.

Автор: Злата Богатова

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