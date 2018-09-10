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В Москве скончался пострадавший при умышленном наезде
10.9.2018 21:31
Фото: russkaya-moldova.ru
В Москве скончался мужчина, пострадавший при умышленном наезде автомобиля на юго-востоке города.
Ранее сообщалось о ЧП, случившемся рядом с кафе, когда водитель направил машину на пешеходов. Ранения получили десять человек.
Как рассказала официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, следственные органы намерены ходатайствовать об аресте двадцатилетнего уроженца Киргизии. После того, как скончался один из пострадавших, водителя обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.
По данным агентства "Интерфакс", молодой человек, задержанный практически сразу после наезда, уже начал давать признательные показания. По его словам, утром минувшего воскресенья он находился на Новочеркасском бульваре. Дождавшись, когда расположенное там кафе покинет компания, он умышленно направил на них машину "Фольксваген Поло".
Согласно официальной информации, в числе десяти пострадавших была несовершеннолетняя. Мотивом преступления стала ссора, случившаяся незадолго до этого.
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