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В Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафе


9.9.2018 23:18
В Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафеФото: livejournal.com

В Москве задержан уроженец Киргизии, работавший водителем такси.

Мужчину подозревают в том, что он умышленно направил машину в скопление людей, чтобы поквитаться с обидчиками, сообщает агентство "Интерфакс".

По версии следствия, авария произошла после того, как водитель стал участником некого конфликта в кафе. Желая отомстить обидчикам, уроженец Киргизии направил автомобиль в группу своих соотечественников.

ЧП случилось на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. Злоумышленник после инцидента скрыться не пытался и был практически сразу задержан полицией. Отмечается, что мужчина уже начал давать признательные показания. В частности, он сообщил о том, что дожидался, пока люди, с которыми он вступил в перепалку, покинут заведение. Сразу после этого он совершил на них наезд.

В пресс-службе столичного главка МВД, подтвердив информацию об инциденте, заявили о том, что в результате происшествия были травмированы десять человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Автор: Злата Богатова

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