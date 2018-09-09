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Тутберидзе не стала смотреть на выступление Медведевой
12:57
Фото: travelwirenews.com
Этери Тутберидзе ушла с трибун арены "Мегаспорт", когда на льду выступала фигуристка Евгения Медведева, передает "Газета.Ru".
Тренер наблюдала за ходом контрольных прокатов - отечественные спортсмены показывали наставникам новые произвольные программы.
Отмечается, что в числе подопечных Этери Тутберидзе выступала и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Когда на лед вышла Евгения Медведева, тренер покинула трибуны.
Напомним, в минувшем мае 18-летняя Медведева объявила о том, что уезжает в Канаду, чтобы тренироваться под руководством знаменитого тренера Брайана Орсера. Позже титулованная спортсменка призналась, что за рубежом ей стало спокойнее. Медведева рассказывала о приветливости и улыбчивости канадцев, предполагая, что это положительно отразится на результатах ее тренировок.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Евгении Медведевой удалось завоевать две серебряные медали. однако награду высшей пробы в одиночном катании она уступила Алине Загитовой.
Ранее в СМИ распространились сведения о том, что перед Играми Медведева просила Тутберидзе оставить Загитову еще на год в статусе юниорки, однако тренер на это не пошла. Возникшие разногласия и послужили причиной расставания, отмечалось со ссылкой на Тутберидзе.
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