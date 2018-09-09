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Ученые выяснили, что дневная сонливость является опасным симптомом
9.9.2018 16:34
Фото: sweet211.ru
Люди, часто испытывающие сонливость в течение дня, гораздо более подвержены риску развития болезни Альцгеймера, выяснили американские ученые.
Исследование проводилось в Университете Джона Хопкинса.
Как отмечается в отчете, размещенном на портале учреждения, ученые исследовали данные 123 добровольцев, собранные за шестнадцать лет. Участники периодически отчитывались о своем самочувствии, а также проходили позитронно-эмиссионную томографию мозга. Оказалось, что добровольцы, жаловавшиеся на сонливость в дневное время, почти втрое сильнее подвержены отложению в мозге белка бета-амилоида, который, по мнению ученых, входит в число факторов, провоцирующих развитие болезни Альцгеймера.
Напомним, не так давно ученым удалось выяснить, сколько часов следует спать, чтобы существенно снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как утверждают греческие и испанские исследователи, которые провели эксперименты и проанализировали данные за одиннадцатилетний период, ночной отдых должен продолжаться от шести до восьми часов. Именно так можно снизить риск развития бессимптомного атеросклероза.
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