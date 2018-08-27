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Ученые выяснили, сколько надо спать, чтобы продлить жизнь
02:47
Фото: ytimg.com
Ученым удалось выяснить, сколько часов следует спать, чтобы существенно снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению специалистов, для этого необходимо полноценно отдыхать по меньшей мере шесть часов в сутки.
Греческие и испанские исследователи провели эксперименты и проанализировали данные за одиннадцатилетний период. В результате им удалось установить, что можно продлить жизнь, если высыпаться. По мнению ученых, ночной отдых должен продолжаться от шести до восьми часов. Именно так можно снизить риск развития бессимптомного атеросклероза.
В одном из исследований изучались данные о показателях примерно четырех тысячах 46-летних добровольцев. Участники эксперимента в течение недели носили устройства, которые фиксировали качество их сна. Как оказалось, те, кто спал менее шести часов в сутки или часто просыпался по ночам (так называемый фрагментированный сон) был более подвержен атеросклерозу, диабету и ожирению.
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