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Азию Ардженто, выступавшую против Вайнштейна, обвинили в домогательствах
20.8.2018 17:02
Фото: 1070noticias.com.mx
Известную киноактрису Азию Ардженто обвинили в домогательствах, передает ТАСС.
Звезда, одной из первых заявившая о том, что пострадала от действий продюсера Харви Вайнштейна, выплатила 380 тысяч долларов в рамках досудебного урегулирования своему коллеге.
Как сообщила сегодня газета The New York Times, Азия Ардженто согласилась выплатить круглую сумму актеру Джимми Беннетту, который обвинил ее в домогательствах. Авторы материала ссылаются на переписку адвокатов, представляющих интересы звезд. В распоряжении редакции оказалась информация, присланная с неизвестного электронного адреса.
Отправитель также добавил фотографии, судя по которым, 37-летнюю Ардженто и 17-летнего Беннетта связывали некие романтические отношения. Связь между артистами была в 2013 году. Газета отмечает, что подлинность этих сведений - и переписки, и снимков уже подтвердили сразу три источника.
Беннетт высказал обвинения в адрес коллеги осенью прошлого года, примерно через месяц после того, как в The New York Times начали размещать откровения актрис, пострадавших от домогательств Вайнштейна. В их числе тогда была и Азия Ардженто. Адвокат Беннетта поясняет в одном из писем, что актера задело появление актрисы в качестве одной "из многочисленных жертв" продюсера.
Напомним, среди знаменитостей, обвинявших Вайнштейна, были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Позднее волна разоблачительных заявлений затронула и многих других деятелей мирового кинематографа и шоу-бизнеса.
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