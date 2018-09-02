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В Норвегии ведутся поиски соратника Ассанжа
13:13
Фото: cafeweltschmerz.nl
Правоохранительные органы Норвегии объявили о начале расследования по факту исчезновения соратника Джулиана Ассанжа, передают зарубежные СМИ.
В последний раз Арьена Кампейса видели в середине минувшего августа, когда он покидал отель.
Как сообщает AFP, в Норвегии начато расследование по факту внезапного исчезновения специалиста по кибербезопасности Арьена Кампейса, который также известен как соратника основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На сегодняшний день правоохранители не располагают какими-либо сведениями о судьбе Кампейса, а также о том, где он может находиться, уточняет агентство.
По данным портала WikiLeaks, в последний раз соратника Ассанжа видели 20 августа, когда он покидал одну из гостиниц в городе Буде. Предполагалось, что через два дня Кампейс приедет в Тронхейм, однако там его так и не дождались. Полицейские проверяют версию о том, что специалист пропал по дороге в Тронхейм.
Начиная с 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в столице Великобритании. Он был вынужден просить о предоставлении ему политического убежища, так как опасался экстрадиции в Соединенные Штаты из-за разоблачительных публикаций WikiLeaks. В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что руководство Эквадора собирается предложить Ассанжу искать новое убежище.
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