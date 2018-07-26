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Президент Эквадора заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство
17:39
Фото: moigorod.od.ua
Ассанж должен покинуть посольство Эквадора в британской столице, заявил глава этого южноамериканского государства во время форума в Мадриде.
Ленин Морено пока не назвал каких-либо конкретных сроков.
Как подчеркнул эквадорский лидер, основатель Wikileaks не может вечно находиться в представленном ему убежище. Поэтому Джулиану Ассанжу необходимо покинуть территорию дипмиссии в столице Великобритании, заявил Ленин Морено. Президент Эквадора при этом не назвал конкретных сроков.
Морено также отметил, что руководство Эквадора уже обсуждало вопрос, связанный с Джулианом Ассанжем, с правительством Великобритании. По словам президента этого южноамериканского государства, наиболее важными для эквадорской стороны являются гарантии того, что жизнь основатель Wikileaks "не будет подвержена опасности".
Глава Эквадора заявил, что "никогда не был согласен с деятельностью, которую ведет Ассанж" и не разделял мнение о возможном "вмешательстве в частную переписку людей" для получения даже крайне ценных сведений.
Напомним, на прошлой неделе Маргарита Симоньян, рассказав об этом в своем Twitter, заявила о намечающемся визите главы Эквадора Ленина Морено в Лондон. Власти Эквадора могут совсем скоро организовать выдачу Джулиана Ассанжа британской стороне, учитывая, что Морено в последнее время активно "прессуют США и Британия", требуя выдачи Ассанжа и грозя "внебиблейскими карами", отмечала главред канала RT и МИА "Россия сегодня".
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