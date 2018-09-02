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В Хемнице продолжаются акции протеста, задержаны сотни демонстрантов


2.9.2018 17:00
В Хемнице продолжаются акции протеста, задержаны сотни демонстрантовФото: 365.in.ua

В германском городе Хемнице продолжаются массовые акции противников миграционной политики Берлина.

Как передают европейские СМИ, полицейские задержали порядка трехсот демонстрантов.

Со ссылкой на правоохранительные структуры Саксонии отмечается, что в минувшую субботу, 1 сентября, в массовых акциях протеста приняли участие свыше девяти тысяч человек. Демонстрации были организованы под эгидой разных партий и движений.

К вечеру полицейскими были зафиксированы не менее 25 противоправных действий, включая нанесение телесных повреждений и ущерб имуществу, сопротивление стражам закона, а также использование запрещенной символики. Большая часть инцидентов произошла на центральных улицах Хемница.

По данным германских СМИ, митингующие атаковали съемочную группу телевизионного канала MDR, а на окраине города был избит двадцатилетний выходец из Афганистана. Лица четырех нападавших при этом были закрыты масками.

Автор: Злата Богатова

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