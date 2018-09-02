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В Хемнице продолжаются акции протеста, задержаны сотни демонстрантов
2.9.2018 17:00
Фото: 365.in.ua
В германском городе Хемнице продолжаются массовые акции противников миграционной политики Берлина.
Как передают европейские СМИ, полицейские задержали порядка трехсот демонстрантов.
Со ссылкой на правоохранительные структуры Саксонии отмечается, что в минувшую субботу, 1 сентября, в массовых акциях протеста приняли участие свыше девяти тысяч человек. Демонстрации были организованы под эгидой разных партий и движений.
К вечеру полицейскими были зафиксированы не менее 25 противоправных действий, включая нанесение телесных повреждений и ущерб имуществу, сопротивление стражам закона, а также использование запрещенной символики. Большая часть инцидентов произошла на центральных улицах Хемница.
По данным германских СМИ, митингующие атаковали съемочную группу телевизионного канала MDR, а на окраине города был избит двадцатилетний выходец из Афганистана. Лица четырех нападавших при этом были закрыты масками.
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