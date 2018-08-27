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В Саксонии продолжаются массовые акции протеста после убийства мигрантами местного жителя


12:06
В Саксонии продолжаются массовые акции протеста после убийства мигрантами местного жителя Фото: gazetasng.ru

Германский город Хемниц охватили массовые беспорядки, передает агентство "Интерфакс".

Волнения начались после того, как был убит мужчина. По данным ряда источников, к его гибели могут быть причастны мигранты.

В результате столкновений "правых" и "левых" радикалов, продолжающихся в городе Хемниц с понедельника, несколько человек пострадали и были госпитализированы. По данным немецкой прессы, причиной волнений стало убийство гражданина ФРГ выходцами из Ирака и Сирии. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Саксонии отмечается, что  35-летний мужчина получил смертельные ножевые ранения в ходе драки, случившейся в ночь на воскресенье.

Полицейские, расследующие гибель местного жителя, задержал двух мигрантов, 22 и 23 лет. Демонстрация, организованная после инцидента, и переросла в беспорядки, отмечают региональные СМИ. Как только об убийстве узнала общественность, сотни людей начали призывать Берлин к пересмотру политику открытых дверей и ужесточении позиции по этому вопросу, тогда как их оппоненты требуют предотвратить усиление националистических настроений из-за преступления.

Автор: Злата Богатова

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