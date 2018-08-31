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Советник главы ДНР назвал организаторов покушения на Захарченко


18:21
Советник главы ДНР назвал организаторов покушения на ЗахарченкоФото: livejournal.com

Советник главы ДНР рассказал о ходе расследования покушения на Захарченко.

Как информирует РИА Новости, конкретные имена могут быть названы уже в самое ближайшее время.

Как заявил советник лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики  Александр Казаков, уже удалось установить, что к убийству Александра Захарченко причастны украинские Силы специальных операций Украины. По словам Александра Казакова, "руководителя группы и курирующего офицера" донбасские силовики могут назвать уже в скором времени.

По уточненным данным, жертвами теракта в самом центре Донецка, стали два человека - глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Лидер республики скончался от черепно-мозговой травмы. С тяжелыми ранениями после теракта был доставлен в больницу Александр Тимофеев, возглавляющий в ДНР министерство доходов и сборов. Всего при взрыве были ранены одиннадцать человек, заявил ранее вр. и. о. главы ДНР Дмитрий Трапезников.

Ранее были официально подтверждены сведения о задержании подозреваемых, которые указали на причастность к покушению украинской стороны.

Как уже сообщалось, вскоре после покушения разведка ДНР зафиксировала на линии соприкосновения начало активных действий по перегруппировке ВСУ. По словам официального представителя оперативного командования республики Эдуарда Басурина, покушение на Александра Захарченко могло быть запланировано украинской стороной при участии Соединенных Штатов. Целью последний событий, подчеркивал Басурин, является дестабилизация вдоль линии соприкосновения.

Автор: Злата Богатова

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