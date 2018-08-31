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При покушении на Захарченко ранены 11 человек
31.8.2018 23:39
Фото: tvzvezda.ru
В результате взрыва в Донецке, при котором погиб лидер ДНР Александр Захарченко, ранения получили одиннадцать человек, заявил временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников. По словам Дмитрия Трапезникова, в результате инцидента пострадало в общей сложности одиннадцать человек.
Покушение было осуществлено в кафе "Сепар", расположенном в центре Донецка, когда там находился глава ДНР Александр Захарченко. По информации ряда источников, он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы. В числе пострадавших - Александр Тимофеев, возглавляющий министерство доходов и сборов самопровозглашенной республики. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В ходе пресс-конференции Трапезников также подтвердил сведения о том, что уже задержаны несколько подозреваемых. Во время допросов они указали на причастность к покушению украинской стороны.
По данным разведки ДНР, вскоре после покушения на линии соприкосновения были зафиксированы активные действия по перегруппировке ВС Украины. Как заявил официальный представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин, случившееся могло быть запланировано украинскими спецслужбами при участии Соединенных Штатов. Целью последний событий, подчеркнул Басурин, является дестабилизация вдоль линии соприкосновения.
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