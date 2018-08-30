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В Донецке совершено покушение на главу ДНР
18:50
Фото: oreanda.ru
Донбасскими силовиками задержаны диверсанты, подозреваемые в причастности к покушению на Александра Захарченко.
Глава ДНР погиб в результате взрыва. ЧП случилось, когда Захарченко находился в одном из кафе Донецка.
По последним данным, к убийству лидера самопровозглашенной республики могут быть причастны диверсанты. Донецким силовикам уже удалось установить их местонахождение и задержать.
Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в кафе. От полученных повреждений он погиб на месте, передают российские СМИ.
В результате инцидента, случившегося сегодня утром в заведении под названием "Сепар", ранения получили не менее трех человек. Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей аппарата главы ДНР, в числе пострадавших - Александр Тимофеев, возглавляющий финансовое ведомство республики.
Правоохранители продолжают расследование покушения.
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