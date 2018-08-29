Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия с апреля не будет доставлять астронавтов на МКС‍

22:59

Фото: vk.me



С апреля следующего года РФ прекратит доставку астронавтов на МКС, передают российские СМИ.



Программу по отправке на отечественных космических кораблях американцев завершит возвращение очередной экспедиции.



Выполнение обязательств по контракту российской стороны с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением американских астронавтов на Землю, будет окончено уже в апреле. По словам вице-премьера Юрия Борисова, это случится сразу после того, как совершит посадку "Союз МС".



Соответствующее заявление чиновник сделал, когда открывал совещание в РКК "Энергия". Мероприятие было посвящено вопросам, связанным с перспективами развития в сфере пилотируемой космонавтики.



Соединенные Штаты пока не располагают космическим транспортом для подобных целей, поэтому американские астронавты попадали на МКС на борту российских кораблей "Союз". Впервые официальный контракт стороны оформили еще в 2009 году. Спустя семь лет представители НАСА выразили намерение отказаться от продления контракта с "Роскосмосом" после 2018 года.



По данным ТАСС, российская госкорпорация в ьудущем готова продолжать сотрудничество с НАСА. Как заявил исполнительный директор организации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в настоящее время уже ведутся обсуждения, касающиеся следующего контракта с агентством.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.8.2018 21:41 Польские астрономы поймали ритмичные сигналы из далекой галактики

Польские астрономы поймали ритмичные сигналы из далекой галактики 18.7.2018 23:19 Ученые впервые получили сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопа

Ученые впервые получили сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопа 14.7.2018 14:29 Созданная европейскими учеными вакцина от туберкулеза успешно прошла испытания в ЮАР

Созданная европейскими учеными вакцина от туберкулеза успешно прошла испытания в ЮАР 12.7.2018 21:02 Маск раскритиковал спасательную операцию в Таиланде

Маск раскритиковал спасательную операцию в Таиланде 12.7.2018 15:28 В Burger King опровергли информацию о записи экрана их мобильным приложением