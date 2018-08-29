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Россия с апреля не будет доставлять астронавтов на МКС‍


22:59
Россия с апреля не будет доставлять астронавтов на МКС‍Фото: vk.me

С апреля следующего года РФ прекратит доставку астронавтов на МКС, передают российские СМИ.

Программу по отправке на отечественных космических кораблях американцев завершит возвращение очередной экспедиции.

Выполнение обязательств по контракту российской стороны с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением американских астронавтов на Землю, будет окончено уже в апреле. По словам вице-премьера Юрия Борисова, это случится сразу после того, как совершит посадку "Союз МС".

Соответствующее заявление чиновник сделал, когда открывал совещание в РКК "Энергия". Мероприятие было посвящено вопросам, связанным с перспективами развития в сфере пилотируемой космонавтики.

Соединенные Штаты пока не располагают космическим транспортом для подобных целей, поэтому американские астронавты попадали на МКС на борту российских кораблей "Союз". Впервые официальный контракт стороны оформили еще в 2009 году. Спустя семь лет представители НАСА выразили намерение отказаться от продления контракта с "Роскосмосом" после 2018 года.

По данным ТАСС, российская госкорпорация в ьудущем готова продолжать сотрудничество с НАСА. Как заявил исполнительный директор организации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в настоящее время уже ведутся обсуждения, касающиеся следующего контракта с агентством.

Автор: Злата Богатова

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