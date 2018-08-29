|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россия с апреля не будет доставлять астронавтов на МКС
22:59
Фото: vk.me
С апреля следующего года РФ прекратит доставку астронавтов на МКС, передают российские СМИ.
Программу по отправке на отечественных космических кораблях американцев завершит возвращение очередной экспедиции.
Выполнение обязательств по контракту российской стороны с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением американских астронавтов на Землю, будет окончено уже в апреле. По словам вице-премьера Юрия Борисова, это случится сразу после того, как совершит посадку "Союз МС".
Соответствующее заявление чиновник сделал, когда открывал совещание в РКК "Энергия". Мероприятие было посвящено вопросам, связанным с перспективами развития в сфере пилотируемой космонавтики.
Соединенные Штаты пока не располагают космическим транспортом для подобных целей, поэтому американские астронавты попадали на МКС на борту российских кораблей "Союз". Впервые официальный контракт стороны оформили еще в 2009 году. Спустя семь лет представители НАСА выразили намерение отказаться от продления контракта с "Роскосмосом" после 2018 года.
По данным ТАСС, российская госкорпорация в ьудущем готова продолжать сотрудничество с НАСА. Как заявил исполнительный директор организации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в настоящее время уже ведутся обсуждения, касающиеся следующего контракта с агентством.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|