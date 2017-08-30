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Алтайского священника задержали за растление несовершеннолетней
14:48
Фото: livejournal.com
На Алтае полиция задержала священнослужителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
По данным ТАСС, преступление было совершено в минувшем июле. Фигурантом уголовного дела оказался настоятель храма Богоявления Господня.
Настоятеля храма, который находится в селе Черемное (Павловский район Алтайского края), подозревают в сексуальном насилии. Как рассказали представители регионального полицейского главка, преступление было совершено в минувшем июле в Барнауле.
По версии следствия, находясь на берегу реки Обь, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера, от которых пострадала школьница 2005 года рождения. Уточняется, что учащаяся средней школы подверглась изнасилованию на территории Октябрьского района алтайской столицы. В случае, если в ходе следствия и суда мужчины будет признан виновным в совершении преступления, его могут осудить на двадцатилетний срок.
Напомним, в минувшем июле в окрестностях подмосковного Солнечногорска было найдено тело жестоко убитой женщины. Подозрения пали на ее супруга - священнослужителя из монастыря, расположенного в городе Дзержинском Московской области. После того, как полиция его задержала, он начал давать признательные показания. Как рассказал иерей, супруга ранее просила у него развод, и это стало причиной неприязненных отношений, которые в результате толкнули его на убийство. Недовольство женщины, отмечается, было вызвано тем, что ее супруг практически все свое время посвящал служению. Вместе с тем, после того, как начались разговоры о разводе, у него возникли опасения, связанные с невозможностью дальнейшего карьерного роста в случае расторжения брака.
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