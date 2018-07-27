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СМИ: Иерей из Николо-Угрешского монастыря признался в убийстве жены
10:29
Фото: vk.me
Священник, задержанный по подозрению в убийстве супруги, начал давать признательные показания на первом же допросе.
Как передают российские СМИ, иерей мог бояться развода, и это стало, предположительно, мотивом преступления.
ЧП случилось несколько дней назад в окрестностях подмосковного Солнечногорска. Священнослужитель из монастыря, расположенного в городе Дзержинском Московской области, задержан по подозрению в жестоком убийстве собственной жены. Со ссылкой на источники в правоохранительных органов уточняется, что женщина была зарезана в лесу.
Во время первого же допроса Денис Г. признался, что супруга просила у него развод, и это стало причиной неприязненных отношений, которые в результате толкнули его на убийство. Недовольство женщины, отмечается, было вызвано тем, что ее супруг практически все свое время посвящал служению. Вместе с тем, после того, как начались разговоры о разводе, у него возникли опасения, связанные с невозможностью дальнейшего карьерного роста в случае расторжения брака.
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