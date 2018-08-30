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В Хемнице вновь проходит массовый митинг националистов
30.8.2018 23:03
Фото: 365.in.ua
В германском Хемнице вновь проходит митинг националистов, передает РИА Новости.
В акции, начавшейся с небольшим опозданием, принимают участие несколько сотен человек.
Как отмечают немецкие СМИ, пока митинг проходит мирно. Многочисленные участники акции, большинство из которых является бритоголовыми молодыми людьми, скандируют "Мы не уйдем". За соблюдением общественного порядком продолжают тщательно следить сотрудники полиции.
Отмечается, что митинг идет около стадиона, где проходит официальная встреча премьер-министра Саксонии Михаэля Кретчмера и членов кабинета региона с представителями общественности Хемница.
В начале недели в Хемнице начались массовые антимигрантские выступления, спровоцированные убийством местного жителя. По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала двух выходцев из стран Ближнего Востока.
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