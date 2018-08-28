Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР: На эшелон с военными в Забайкалье напали примерно десять человек

12:42

Фото: chita.ru



В нападении на воинский эшелон участвовали порядка десяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СКР.



Напомним, ЧП случилось на территории Забайкалья в ночь на понедельник.



В результате инцидента, случившегося в городе Петровск-Забайкальский, погиб один из нападавших, еще один был ранен. В ходе начатого расследования установлено, что примерно в 22 часа состав остановился на станции Петровский Завод. Группа, в которую входило около десяти человек приблизилась к эшелону с личным составом и военной техникой, после чего нападавшие начали бросать камни в направлении часовых. Один из них сделал предупредительный выстрел в воздух, но злоумышленники его действия проигнорировали.



Военные были вынуждены стрелять на поражение, смертельно ранив одного из нападавших. Остальные были объявлены в розыск. По версии следствия, подозреваемые в причастности к инциденту являются местными жителями. В связи со случившимся и последующим проведением следственных действий состав с военными был задержан на четыре часа. Эшелон следовал на учения "Восток-2018".



Ранее уже стало известно о том, что зачинщик нападения, погибший в результате ЧП, в тот день отмечал свой 29-й день в компании примерно двадцати приятелей. Для празднования компания выбрала кафе на станции. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения, именинник был возмущен попыткой зашедших в магазин солдат заговорить с девушками из его окружения. После короткой перепалки военные смогли отступить к составу, но возглавляемая Ждановым толпа направилась за ними к эшелону.



По данным ряда СМИ, погибший мужчина пользовался авторитетом в местном криминальном сообществе и имел обширные связи, являясь так называемым "смотрящим", то есть координировал деятельность местных преступных групп на территории региона.



Автор: Злата Богатова

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