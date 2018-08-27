Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Забайкалье неизвестные атаковали следовавший на учения воинский эшелон

11:14

Фото: exo.in.ua



Стали известны подробности о ЧП в Забайкалье, где группа неизвестных атаковала военный эшелон.



Как передает агентство "Интерфакс", к инциденту причастны лица, связанные с криминальным миром. Ранее у них случился конфликт с военнослужащими.



По словам представителей единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района, где произошло ЧП, в результате стрельбы погиб один человек. Личность его установлена, в криминальных кругах региона он был известен под прозвищем Жданчик. Мужчина 1989 года рождения являлся так называемым "смотрящим", то есть координировал деятельность местных преступных групп.



Погибший в компании друзей отмечал свой день рождения в кафе на железнодорожной станции Петровский завод. После того, как они повздорили с военнослужащими. Военные зашли в магазин, расположенный рядом с заведением, где находились представители криминального мира. В результате именинник с приятелями решили напасть на эшелон после наступления темноты.



Во время попытки прорваться к эшелону два человека были ранены - часовой был вынужден открыть огонь по нападавшим. Именинник от полученных повреждений скончался.



По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы, обстоятельства инцидента уточняются.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 132

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