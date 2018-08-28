Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бен Аффлек из-за проблем с алкоголем может потерять роль Бэтмена

28.8.2018 20:58

Фото: thr.ru



Актер Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем, передают американские СМИ.



Учитывая размер страховки, над будущей карьерой звезды нависла серьезная угроза.



Как сообщает портал Comicbook, Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена в будущих проектах Warner Bros. и студии DC, учитывая его вновь обострившиеся проблемы со спиртным. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Аффлек вновь сорвался, начав пить. Позже его супруга Дженнифер Гарнер сумела уговорить актера пройти курс реабилитации.



Эксперты в страховой сфере отмечают, что кинокомпании будет выгоднее задуматься о поиске другого исполнителя роли Бэтмена, учитывая, что при сотрудничестве с Аффлеком затраты на страховку могут существенно возрасти. Расходы, по их мнению, можно будет сравнивать с бюджетами некоторых кинокартин.



Напомним, ранее бывшая участница Spice Girls Мелани Браун, известная публике как Мел Би, решилась на откровенное признание. По словам-летней певицы, ей пришлось столкнуться с проблемами после тяжелого развода, который произошел в прошлом году. В результате она чрезмерно увлеклась спиртным и стала весьма неразборчивой в интимных связях. Однако звезда смогла взять себя в руки и решила пройти курс лечения.



Автор: Злата Богатова

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