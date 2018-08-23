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Бывшая участница Spice Girls призналась в алкоголизме и секс-зависимости
14:12
Фото: buzzdailystar.com
Бывшая участница Spice Girls решилась на откровенное признание.
Певица, которой предстоит провести в одной из британских клиник несколько месяцев, рассказала о пагубных пристрастиях, которые превратили ее жизнь в настоящий кошмар.
По словам Мелани Браун, известной публике как Мел Би, ей пришлось столкнуться с проблемами после тяжелого развода, который произошел в прошлом году. Певица была вынуждена обратиться за помощью к специалистам, когда осознала, что находится во власти пагубных пристрастий. Звезда призналась, что в последнее время чрезмерно увлеклась спиртным и стала весьма неразборчивой в интимных связях.
Предполагается, что курс лечения, который предстоит пройти 43-летней Мел Би, продлится несколько месяцев.
Напомним, в 2007 году Мелани вышла замуж за кинопродюсера Стефена Белафонта. В прошлом году брак распался. Пара воспитывает дочь Мэдисон Браун-Белафонте, которая появилась на свет 1 сентября 2011 года.
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