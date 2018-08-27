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Стрелок из Джексонвилля мог страдать от расстройства психики
01:51
Фото: livejournal.com
Открывший стрельбу в Джексонвилле 24-летний Дэвид Кац в прошлом получал лечение в связи с расстройством психики, передают американские СМИ.
По данным ряда источников, молодой человек ранее был госпитализирован в специализированную клинику.
Как стало известно из судебной документации, открывший стрельбу на киберспортивном турнире в Джексонвилле Дэвид Кац в прошлом проходил лечение в условиях стационара из-за некого расстройства психики.
Агентство Associated Press, в распоряжении которого оказались документы о разводе родителей Каца, передает о том, что молодого человека лечили антидепрессантами в специализированном медицинском учреждении.
Напомним, ранее полицейские назвали личность мужчины, расстрелявшего людей в баре во время киберспортивных состязаний. Им оказался потерпевший неудачу на турнире 24-летний Дэвид Кац. Согласно официальным данным, жертвами инцидента стали два человека, застреленных Кацем, и сам убийца - он нанес себе смертельное ранение.
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