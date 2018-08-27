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Названо имя стрелка из Джексонвилля
27.8.2018 16:06
Фото: yandex.net
Согласно уточненным данным, жертвами инцидента в Джексонвилле стали два человека.
Полицейским удалось установить личность стрелка, им оказался некий Дэвид Кац. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщил журналистам городской шериф Майкл Уильямс, прокомментировавший инцидент во время пресс-конференции, стрелок был одним из участников соревнований по киберспорту. Предположительно, мужчина потерпел неудачу на турнире, и именно это могло спровоцировать его на преступление.
Согласно уточненной информации, жертвами инцидента в американском штате Флорида стали два человека. После того, как Кац устроил стрельбу в баре, ранения получили одиннадцать человек. Затем мужчина покончил с собой, подтвердил Уильямс.
По данным ряда американских СМИ, главу Соединенных Штатов Дональда Трампа уже проинформировали о произошедшем во Флориде. Расследование по факту случившегося сейчас активно продолжается.
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