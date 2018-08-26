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В США неизвестный расстрелял посетителей развлекательного центра


26.8.2018 22:37
В США неизвестный расстрелял посетителей развлекательного центраФото: rferl.org

Во Флориде несколько человек погибли в результате стрельбы, передают американские СМИ.

По данным ряда источников, неизвестный открыл огонь по толпе на территории развлекательного комплекса. Сведения о количестве жертв и раненых пока поступают противоречивые.

Представители полицейского управления штата Флорида обратились к местному населению с призывом стараться держаться как можно дальше от торгово-развлекательного центра Landing до завершения спецоперации.

Как сообщает News4Jax, на месте ЧП от полученных ранений скончались как минимум четыре человека. Пострадали по меньшей мере одиннадцать. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Автор: Злата Богатова

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