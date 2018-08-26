|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб сотрудник МЧС
01:48
Фото: plantarium.ru
В горном районе Северной Осетии погиб спасатель, передает РИА Новости.
Сотрудник регионального МЧС Эдуард Скрипник был задействован в поиске пропавших ранее альпинистов, рассказали представители ведомства.
По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 26 августа, когда на горе Галдор проводилась операция по эвакуации погибших участников сборов федерации альпинизма Кубани. Погибший спасатель входил в группу, которая устанавливала местонахождение пропавших альпинистов. Какие-либо обстоятельства случившегося с Эдуардом Скрипником пока не уточняются.
Напомним, ранее были найдены погибшими трое участников сборов, которые проводились в альплагере "Комы-арт". Краснодарские альпинисты пропали, когда покоряли гору Галдор. Добраться до их тел не удавалось по причине сильного камнепада. Лишь через двое суток после обнаружения удалось начать мероприятия по подготовке их эвакуации с гор.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|