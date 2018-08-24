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Пропавшие в горах Северной Осетии трое альпинистов найдены погибшими
13:45
Фото: fb.ru
Пропавшие в горах Северной Осетии альпинисты погибли, передает агентство "Интерфакс". Спасатели уже смогли установить местонахождение тел участников сборов, которые проводила Федерация альпинизма Кубани, сообщили представители республиканского главка МЧС РФ.
Как стало известно, тела троих альпинистов, которые пытались покорить гору Галдор, найдены в юго-западном кулуаре, который находится между маршрутами 4Б (по нему погибшие поднимались) и 4а (по которому был запланирован обратный путь вниз). Отмечается, что ЧП случилось в паре веревок до расположенного там ледника.
В ведомстве также рассказали, что по кулуару сейчас летит множество камней различного размера, что существенно затрудняет эвакуацию тел погибших. Сведений о том, что могло стать причиной трагической гибели альпинистов, пока нет.
Напомним, трое участников сборов перестали выходить на связь, после чего были начаты их поиски. Обнаружить альпинистов, которые не подавали сигналов бедствия, своими силами не удалось, поэтому руководитель сборов обратился за помощью в экстренные службы.
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