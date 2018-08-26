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На западе Ирана более 300 человек пострадали при землетрясении
26.8.2018 15:12
Фото: markacadeey.com
В Иране три человека погибли, более трехсот пострадали в результате землетрясения.
Подземные толчки зафиксировали на западе страны минувшей ночью, сообщает информационное агентство IRIB.
Со ссылкой на медиков отмечается, что травмы различной тяжести в результате стихийного удара получили 310 человек. Официально подтверждено три смертельных случая. На территории провинции Керманшах остались без электроснабжения восемь деревень, сохраняются перебои с работой водопровода.
Глава государства Хасан Роухани уже провел телефонные переговоры с министром внутренних дел страны и губернатором Керманшаха, распорядившись об оказании немедленной помощи и скорейшему урегулированию ситуации в регионе, пострадавшем от землетрясения.
По данным специалистов, магнитуда землетрясения, произошедшего минувшей ночью в западной части Ирана, составляла 6,1. Известно также, что эпицентр находился на глубине свыше восьми километров, примерно в тридцати километрах к западу от Джаванруда. Стихийный удар ощутили в Багдаде и ряде других городов и провинций, в частности, Дахук и Дияле.
Ранее сообщалось о ЧП в иранском городе Мешхед на северо-востоке страны, где десять человек погибли, еще пять пострадали и находятся в больнице после обрушения нескольких жилых домов. Три здания были разрушены полностью, более десяти серьезно пострадали из-за взрыва водонагревательного котла.
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