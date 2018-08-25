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В Иране взрывом уничтожено три дома: погибли 10 человек


03:30
В Иране взрывом уничтожено три дома: погибли 10 человекФото: planet-today.ru

В Иране десять человек погибли, еще пять пострадали и находятся в больнице после обрушения трех жилых зданий, сообщает РИА Новости.

Причины трагедии, случившейся в городе Мешхед на северо-востоке страны, выясняются.

Как передает ISNA со ссылкой на пожарных, официально подтверждена гибель десяти человек. Пятеро получили травмы и были экстренно госпитализированы. Сведений о состоянии пострадавших пока нет.

По словам замначальника пожарной службы города Мехди Резаи, ЧП случилось ранним утром субботы, 25 августа. Согласно предварительным выводам специалистов, причиной инцидента мог стать взрыв водонагревательного котла.

Резаи отметил, что три здания были разрушены полностью, серьезно повреждены пятнадцать домов, расположенных рядом.

Автор: Злата Богатова

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