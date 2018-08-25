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На Кубани пять человек погибли при лобовом столкновении
12:19
Фото: livejournal.com
В Краснодарском крае пять человек стали жертвами дорожной аварии, передает ТАСС.
По данным местных правоохранителей, ЧП случилось на трассе Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная, где столкнулись две легковые машины.
Обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняют специалисты. Согласно предварительным выводам дорожных инспекторов, водитель "Лады Приоры" допустил выезд на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с машиной марки "Москвич".
От полученных ранений на месте скончались оба водителя и три пассажира "Москвича". В больницу с травмами был экстренно доставлен один пострадавший, рассказали представители регионального полицейского главка.
Ранее сообщалось о гибели водителя "Лады Приоры", столкнувшейся под Тулой с грузовиком. Жертвами аварии стали пять человек.
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