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До 5 человек возросло число жертв ДТП под Тулой
01:55
Фото: vk.me
До пяти человек возросло количество погибших в аварии под Тулой, где столкнулись грузовик и легковая автомашина.
По данным региональных СМИ, скончался водитель "Лады Приоры", доставленный ранее в больницу в критическом состоянии.
ЧП случилось на территории Щекинского района, где столкнулись "КамАЗ", перевозивший груз зерна, и легковой автомобиль. В его салоне в момент аварии находились пять человек. Все пассажиры "Лады Приоры" от полученных травм погибли на месте, водитель был госпитализирован. Врачи оценивали состояние мужчины как тяжелое.
Смертельная авария произошла в районе 200-го километра автомобильной трассы "Крым" около 20:15 по местному времени. Причины и обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты в рамках начатого расследования.
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