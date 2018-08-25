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До 5 человек возросло число жертв ДТП под Тулой


01:55
До 5 человек возросло число жертв ДТП под ТулойФото: vk.me

До пяти человек возросло количество погибших в аварии под Тулой, где столкнулись грузовик и легковая автомашина.

По данным региональных СМИ, скончался водитель  "Лады Приоры", доставленный ранее в больницу в критическом состоянии.

ЧП случилось на территории Щекинского района, где столкнулись "КамАЗ", перевозивший груз зерна, и легковой автомобиль. В его салоне в момент аварии находились пять человек. Все пассажиры "Лады Приоры" от полученных травм погибли на месте, водитель был госпитализирован. Врачи оценивали состояние мужчины как тяжелое.

Смертельная авария произошла в районе 200-го километра автомобильной трассы "Крым" около 20:15 по местному времени. Причины и обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты в рамках начатого расследования.

Автор: Злата Богатова

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