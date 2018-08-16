Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Совете при МВД не подтвердили начало проверки концертной деятельности Вайкуле‍

21:35

Фото: st-trek.ru



В Общественном совете столичного полицейского главка опровергли сведения о некой проверке в отношении певицы Лаймы Вайкуле.



По словам зампредседателя совета Валерия Грибакина, такой вопрос на повестке не стоял, передает ТАСС.



Общественный совет ГУ МВД Москвы не выступал в качестве инициатора какой-либо проверки, связанной с концертами иностранных артистов, включая Лайму Вайкуле. Как отметил Валерий Грибакин, подобные вопросы не рассматривались, соответственно, решения не принимались.



Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что глава рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском главке МВД Александр Хаминский говорил о начале проверки концертной деятельности прибалтийской исполнительницы. Прокомментировав эту информацию, Грибакин предположил, что Хаминский высказывался "как частное лицо, имеющее юридическую практику".



Напомним, не так давно перед выступлением в Одессе Лайма Вайкуле призналась, что не будет петь в Крыму. По словам звезды, европейским исполнителям гастролировать на территории полуострова запрещено. Артистка также заявила о том, что плохо относится к Советскому Союзу и была счастлива, когда он прекратил свое существование.



Представители крымского руководства, отреагировав на высказывания певицы, призвали артистку не смотреть через кошелек. Как подчеркивал председатель общественной палаты региона Григорий Иоффе, душевные качества творческих людей "не измеряются в серебряниках". Отметив, что много лет был поклонником творчества прибалтийской певицы, он отметил, что можно не выступать в Крыму, но необходимо иметь представление о ситуации на полуострове.



Автор: Злата Богатова

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