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Сотни американцев отравились салатами из McDonald’s
24.8.2018 20:43
Фото: esd53.ru
В Соединенных Штатах свыше пятисот человек отравились салатами в ресторанах сети McDonald’s, передают американские СМИ.
Врачи диагностировали у всех пострадавших циклоспороз.
Циклоспороз – паразитарное заболевание кишечника - было выявлено у более чем пятисот человек, которые обратились к врачам после посещения ресторанов сети McDonald’s. Со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США отмечается, что случаи отравления были зафиксированы на территории пятнадцати штатов.
По состоянию на 23 августа было в общей сложности официально зарегистрировано 507 случаев инфицирования. Все пациенты в течение последних дней употребляли в пищу салаты, купленные в ресторанах указанной сети.
Как показали результаты исследования, возбудитель заболевания находился в салате Fresh Express. В его состав входят морковь и салат ромен. Американские специалисты полагают, что в действительности количество пострадавших может быть больше, учитывая, что не все отравившиеся решили обратиться к медикам.
Напомним, в минувшем июле руководство сети McDonald's объявило о прекращении продажи салатов в своих ресторанах на территории ряда штатов из-за отравлений. Решение коснулось тогда порядка трех тысяч заведений, в частности, в Айове и Иллинойсе.
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