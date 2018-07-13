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В США после массовых отравлений из меню ресторанов McDonald's убирают салаты
12:37
Фото: esd53.ru
Руководство сети McDonald's объявило о прекращении продажи салатов в своих ресторанах на территории Соединенных Штатов.
Решение, вызванное случаями отравлений, коснулось порядка трех тысяч заведений, отмечает ТАСС.
Причиной изменений в меню стали массовые отравления, зафиксированные ранее в четырнадцати штатах, включая Айову и Иллинойс, где даже начато расследование по факту заражения циклоспорозом.
По мнению правоохранителей, именно после посещения заведений сети McDonald's в Иллинойсе заболели девяносто человек, а в Айове - пятнадцать. Как The Wall Street Journal, после того, как стали известны эти данные, руководство McDonald's "в целях предосторожности" изменило меню в ресторанах в четырнадцати штатах США.
Салаты были изъяты из перечня блюд в заведениях, сотрудничавших с тем же поставщиком, который снабжал филиалы в Айове и Иллинойсе. Название этой фирмы представители McDonald's пока решили не называть.
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